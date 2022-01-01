Телеканал Kanal 7

Kanal 7 — турецкий национальный канал, основанный в 1994 году. Свою популярность заработал тем, что впервые стал проводить ток-шоу, на котором собирались представители различных национальностей, проживающих в Турции. В 2016 году после премьерного показа одного из индийских сериалов увеличил свою аудиторию в четыре раза за два месяца. Продюсеры восприняли это как знак и начали дублировать мыльные оперы на турецкий язык. За такой контент канал часто подвергается критике со стороны религиозных организаций.

Российскому зрителю знаком по сериалам «Клятва» и «Доверенное».