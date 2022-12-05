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Постер к 1-му сезону сериала Кровавые цветы
Киноафиша Сериалы Кровавые цветы Сезоны Сезон 1

Kan Çiçekleri 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 150
Продолжительность сезона 150 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кровавые цветы»

В 1-м сезоне сериала «Кровавые цветы» Дилан была привлекательной и смышленой девушкой. Она всегда хотела встретить мужчину своей мечты и выйти замуж только по любви. Но ее желаниям не суждено было воплотиться в жизнь. Обстоятельства сложились таким образом, что Дилан пришлось выйти замуж за мужчину, которого она не любила. Баран был довольно привлекательным молодым человеком, который к тому же обладал деньгами и влиянием. Несмотря на то что Баран не питал чувств к Дилан, он был благородным человеком. Баран запер возмущенную девушку в сарае, нашел ее документы и позвонил Керему, чтобы тот подал заявление в загс. 

Список серий 1-го сезона сериала «Кровавые цветы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 декабря 2022
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 декабря 2022
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 декабря 2022
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 декабря 2022
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
9 декабря 2022
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 декабря 2022
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 декабря 2022
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 декабря 2022
Эпизод 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
15 декабря 2022
Эпизод 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
16 декабря 2022
Эпизод 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
19 декабря 2022
Эпизод 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
20 декабря 2022
Эпизод 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
22 декабря 2022
Эпизод 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
23 декабря 2022
Эпизод 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
26 декабря 2022
Эпизод 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
27 декабря 2022
Эпизод 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
28 декабря 2022
Эпизод 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
29 декабря 2022
Эпизод 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
30 декабря 2022
Эпизод 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
2 января 2023
Эпизод 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
3 января 2023
Эпизод 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
4 января 2023
Эпизод 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
5 января 2023
Эпизод 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
6 января 2023
Эпизод 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
9 января 2023
Эпизод 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
10 января 2023
Эпизод 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
11 января 2023
Эпизод 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
12 января 2023
Эпизод 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
13 января 2023
Эпизод 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
16 января 2023
Эпизод 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
17 января 2023
Эпизод 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
18 января 2023
Эпизод 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
19 января 2023
Эпизод 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
20 января 2023
Эпизод 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
23 января 2023
Эпизод 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
24 января 2023
Эпизод 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
25 января 2023
Эпизод 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
26 января 2023
Эпизод 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
27 января 2023
Эпизод 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
30 января 2023
Эпизод 41 Episode 41
Сезон 1 Серия 41
31 января 2023
Эпизод 42 Episode 42
Сезон 1 Серия 42
1 февраля 2023
Эпизод 43 Episode 43
Сезон 1 Серия 43
2 февраля 2023
Эпизод 44 Episode 44
Сезон 1 Серия 44
3 февраля 2023
Эпизод 45 Episode 45
Сезон 1 Серия 45
27 февраля 2023
Эпизод 46 Episode 46
Сезон 1 Серия 46
28 февраля 2023
Эпизод 47 Episode 47
Сезон 1 Серия 47
1 марта 2023
Эпизод 48 Episode 48
Сезон 1 Серия 48
2 марта 2023
Эпизод 49 Episode 49
Сезон 1 Серия 49
3 марта 2023
Эпизод 50 Episode 50
Сезон 1 Серия 50
6 марта 2023
Эпизод 51 Episode 51
Сезон 1 Серия 51
7 марта 2023
Эпизод 52 Episode 52
Сезон 1 Серия 52
8 марта 2023
Эпизод 53 Episode 53
Сезон 1 Серия 53
9 марта 2023
Эпизод 54 Episode 54
Сезон 1 Серия 54
10 марта 2023
Эпизод 55 Episode 55
Сезон 1 Серия 55
13 марта 2023
Эпизод 56 Episode 56
Сезон 1 Серия 56
14 марта 2023
Эпизод 57 Episode 57
Сезон 1 Серия 57
15 марта 2023
Эпизод 58 Episode 58
Сезон 1 Серия 58
16 марта 2023
Эпизод 59 Episode 59
Сезон 1 Серия 59
17 марта 2023
Эпизод 60 Episode 60
Сезон 1 Серия 60
20 марта 2023
Эпизод 61 Episode 61
Сезон 1 Серия 61
21 марта 2023
Эпизод 62 Episode 62
Сезон 1 Серия 62
22 марта 2023
Эпизод 63 Episode 63
Сезон 1 Серия 63
23 марта 2023
Эпизод 64 Episode 64
Сезон 1 Серия 64
24 марта 2023
Эпизод 65 Episode 65
Сезон 1 Серия 65
27 марта 2023
Эпизод 66 Episode 66
Сезон 1 Серия 66
28 марта 2023
Эпизод 67 Episode 67
Сезон 1 Серия 67
29 марта 2023
Эпизод 68 Episode 68
Сезон 1 Серия 68
30 марта 2023
Эпизод 69 Episode 69
Сезон 1 Серия 69
31 марта 2023
Эпизод 70 Episode 70
Сезон 1 Серия 70
3 апреля 2023
Эпизод 71 Episode 71
Сезон 1 Серия 71
4 апреля 2023
Эпизод 72 Episode 72
Сезон 1 Серия 72
5 апреля 2023
Эпизод 73 Episode 73
Сезон 1 Серия 73
6 апреля 2023
Эпизод 74 Episode 74
Сезон 1 Серия 74
7 апреля 2023
Эпизод 75 Episode 75
Сезон 1 Серия 75
10 апреля 2023
Эпизод 76 Episode 76
Сезон 1 Серия 76
11 апреля 2023
Эпизод 77 Episode 77
Сезон 1 Серия 77
12 апреля 2023
Эпизод 78 Episode 78
Сезон 1 Серия 78
13 апреля 2023
Эпизод 79 Episode 79
Сезон 1 Серия 79
14 апреля 2023
Эпизод 80 Episode 80
Сезон 1 Серия 80
17 апреля 2023
Эпизод 81 Episode 81
Сезон 1 Серия 81
18 апреля 2023
Эпизод 82 Episode 82
Сезон 1 Серия 82
19 апреля 2023
Эпизод 83 Episode 83
Сезон 1 Серия 83
20 апреля 2023
Эпизод 84 Episode 84
Сезон 1 Серия 84
21 апреля 2023
Эпизод 85 Episode 85
Сезон 1 Серия 85
24 апреля 2023
Серия 86 Episode 86
Сезон 1 Серия 86
25 апреля 2023
Серия 87 Episode 87
Сезон 1 Серия 87
26 апреля 2023
Серия 88 Episode 88
Сезон 1 Серия 88
27 апреля 2023
Серия 89 Episode 89
Сезон 1 Серия 89
28 апреля 2023
Серия 90 Episode 90
Сезон 1 Серия 90
1 мая 2023
Серия 91 Episode 91
Сезон 1 Серия 91
2 мая 2023
Серия 92 Episode 92
Сезон 1 Серия 92
3 мая 2023
Серия 93 Episode 93
Сезон 1 Серия 93
4 мая 2023
Серия 94 Episode 94
Сезон 1 Серия 94
5 мая 2023
Серия 95 Episode 95
Сезон 1 Серия 95
8 мая 2023
Серия 96 Episode 96
Сезон 1 Серия 96
9 мая 2023
Серия 97 Episode 97
Сезон 1 Серия 97
10 мая 2023
Серия 98 Episode 98
Сезон 1 Серия 98
11 мая 2023
Серия 99 Episode 99
Сезон 1 Серия 99
12 мая 2023
Серия 100 Episode 100
Сезон 1 Серия 100
15 мая 2023
Серия 101 Episode 101
Сезон 1 Серия 101
16 мая 2023
Серия 102 Episode 102
Сезон 1 Серия 102
17 мая 2023
Серия 103 Episode 103
Сезон 1 Серия 103
18 мая 2023
Серия 104 Episode 104
Сезон 1 Серия 104
19 мая 2023
Серия 105 Episode 105
Сезон 1 Серия 105
22 мая 2023
Серия 106 Episode 106
Сезон 1 Серия 106
23 мая 2023
Серия 107 Episode 107
Сезон 1 Серия 107
24 мая 2023
Серия 108 Episode 108
Сезон 1 Серия 108
25 мая 2023
Серия 109 Episode 109
Сезон 1 Серия 109
26 мая 2023
Серия 110 Episode 110
Сезон 1 Серия 110
29 мая 2023
Серия 111 Episode 111
Сезон 1 Серия 111
29 мая 2023
Серия 112 Episode 112
Сезон 1 Серия 112
30 мая 2023
Серия 113 Episode 113
Сезон 1 Серия 113
31 мая 2023
Серия 114 Episode 114
Сезон 1 Серия 114
1 июня 2023
Серия 115 Episode 115
Сезон 1 Серия 115
2 июня 2023
Серия 116 Episode 116
Сезон 1 Серия 116
5 июня 2023
Серия 117 Episode 117
Сезон 1 Серия 117
6 июня 2023
Серия 118 Episode 118
Сезон 1 Серия 118
7 июня 2023
Серия 119 Episode 119
Сезон 1 Серия 119
8 июня 2023
Серия 120 Episode 120
Сезон 1 Серия 120
9 июня 2023
Серия 121 Episode 121
Сезон 1 Серия 121
12 июня 2023
Серия 122 Episode 122
Сезон 1 Серия 122
13 июня 2023
Серия 123 Episode 123
Сезон 1 Серия 123
14 июня 2023
Серия 124 Episode 124
Сезон 1 Серия 124
15 июня 2023
Серия 125 Episode 125
Сезон 1 Серия 125
16 июня 2023
Серия 126 Episode 126
Сезон 1 Серия 126
19 июня 2023
Серия 127 Episode 127
Сезон 1 Серия 127
20 июня 2023
Серия 128 Episode 128
Сезон 1 Серия 128
21 июня 2023
Серия 129 Episode 129
Сезон 1 Серия 129
22 июня 2023
Серия 130 Episode 130
Сезон 1 Серия 130
23 июня 2023
Серия 131 Episode 131
Сезон 1 Серия 131
26 июня 2023
Серия 132 Episode 132
Сезон 1 Серия 132
27 июня 2023
Серия 133 Episode 133
Сезон 1 Серия 133
28 июня 2023
Серия 134 Episode 134
Сезон 1 Серия 134
29 июня 2023
Серия 135 Episode 135
Сезон 1 Серия 135
30 июня 2023
Серия 136 Episode 136
Сезон 1 Серия 136
3 июля 2023
Серия 137 Episode 137
Сезон 1 Серия 137
4 июля 2023
Серия 138 Episode 138
Сезон 1 Серия 138
5 июля 2023
Серия 139 Episode 139
Сезон 1 Серия 139
6 июля 2023
Серия 140 Episode 140
Сезон 1 Серия 140
7 июля 2023
Серия 141 Episode 141
Сезон 1 Серия 141
10 июля 2023
Серия 142 Episode 142
Сезон 1 Серия 142
11 июля 2023
Серия 143 Episode 143
Сезон 1 Серия 143
12 июля 2023
Серия 144 Episode 144
Сезон 1 Серия 144
13 июля 2023
Серия 145 Episode 145
Сезон 1 Серия 145
14 июля 2023
Серия 146 Episode 146
Сезон 1 Серия 146
17 июля 2023
Серия 147 Episode 147
Сезон 1 Серия 147
18 июля 2023
Серия 148 Episode 148
Сезон 1 Серия 148
19 июля 2023
Серия 149 Episode 149
Сезон 1 Серия 149
20 июля 2023
Серия 150 Episode 150
Сезон 1 Серия 150
21 июля 2023
График выхода всех сериалов
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