В 1-м сезоне сериала «Кровавые цветы» Дилан была привлекательной и смышленой девушкой. Она всегда хотела встретить мужчину своей мечты и выйти замуж только по любви. Но ее желаниям не суждено было воплотиться в жизнь. Обстоятельства сложились таким образом, что Дилан пришлось выйти замуж за мужчину, которого она не любила. Баран был довольно привлекательным молодым человеком, который к тому же обладал деньгами и влиянием. Несмотря на то что Баран не питал чувств к Дилан, он был благородным человеком. Баран запер возмущенную девушку в сарае, нашел ее документы и позвонил Керему, чтобы тот подал заявление в загс.