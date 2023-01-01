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Novaya zhizn
16+
Год выпуска
2015
Страна
Россия
Эпизод длится
48 минут
Телеканал
СТС
Список сезонов телешоу «Новая жизнь»
Сезон 1
12 эпизодов
20 февраля 2015 - 19 февраля 2016
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