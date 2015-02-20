В 1-м сезоне шоу «Новая жизнь» ведущая проекта‎ Татьяна Арно отправится на встречу с семьями, которые хотят радикальных перемен. Знакомство пройдет шумно и совершенно неожиданно для участников. Над их новой жизнью будут работать настоящие мастера. В финале родственников ждет отремонтированная квартира, а женщин – полное внешнее преображение. В одном из выпусков появятся Кузьмины – семья военных из четырех человек. Галина и Андрей познакомились на службе, они много лет состоят в браке и живут с двумя взрослыми сыновьями. Несмотря на теплые отношения, им не хватает уюта в доме, а мать семейства скучает по утраченной молодости.