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Постер к 1-му сезону телешоу Новая жизнь
Киноафиша Сериалы Новая жизнь Сезоны Сезон 1

Novaya zhizn 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 февраля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Новая жизнь»

В 1-м сезоне шоу «Новая жизнь» ведущая проекта‎ Татьяна Арно отправится на встречу с семьями, которые хотят радикальных перемен. Знакомство пройдет шумно и совершенно неожиданно для участников. Над их новой жизнью будут работать настоящие мастера. В финале родственников ждет отремонтированная квартира, а женщин – полное внешнее преображение. В одном из выпусков появятся Кузьмины – семья военных из четырех человек. Галина и Андрей познакомились на службе, они много лет состоят в браке и живут с двумя взрослыми сыновьями. Несмотря на теплые отношения, им не хватает уюта в доме, а мать семейства скучает по утраченной молодости.

Список серий 1-го сезона телешоу «Новая жизнь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
15 февраля 2016
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
15 февраля 2016
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
16 февраля 2016
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
16 февраля 2016
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
17 февраля 2016
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
17 февраля 2016
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
18 февраля 2016
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
18 февраля 2016
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
19 февраля 2016
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
19 февраля 2016
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
20 февраля 2015
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
20 февраля 2015
График выхода всех сериалов
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