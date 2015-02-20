Новая жизнь (2015 - 2016)

Телешоу канала «СТС» «Новая жизнь» врывается в жизнь людей совершенно неожиданно. Оно покажет обычные российские семьи, которые мечтают о больших переменах, но никак не могут решиться на первый шаг. В поисках участников команда проекта путешествует по российским городам, устраивая для них сначала внезапный флешмоб, а затем и совершенно новую жизнь. С ними будут работать настоящие профессионалы своего дела. Архитектор придумает, как комфортно обустроить жилище, а пластический хирург и стилисты до неузнаваемости изменят внешность женской половины семьи. Ведущая – Татьяна Арно.