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Киноафиша Сериалы Новая жизнь

Новая жизнь (2015 - 2016)

Novaya zhizn 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 9 часов 36 минут

О чем телешоу

Телешоу канала «СТС» «Новая жизнь»‎ врывается в жизнь людей совершенно неожиданно. Оно покажет обычные российские семьи, которые мечтают о больших переменах, но никак не могут решиться на первый шаг. В поисках участников команда проекта путешествует по российским городам, устраивая для них сначала внезапный флешмоб, а затем и совершенно новую жизнь. С ними будут работать настоящие профессионалы своего дела. Архитектор придумает, как комфортно обустроить жилище, а пластический хирург и стилисты до неузнаваемости изменят внешность женской половины семьи. Ведущая – Татьяна Арно.

В ролях
В ролях
Татьяна Арно
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Сезоны
Новая жизнь - Сезон 1 Сезон 1
2015, 12 эпизодов
 
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