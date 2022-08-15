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Постер к 2-му сезону телешоу Заступницы
Киноафиша Сериалы Заступницы Сезоны Сезон 2

Заступницы 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 32
Продолжительность сезона 23 часа 28 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Заступницы»

Во 2-м сезоне шоу «Заступницы» смелые и бескомпромиссные профессионалки помогут тем, кто попал в неприятности. Ольга Митрофанова много лет посвятила адвокатской деятельности и готова дать юридическую консультацию по любому вопросу. Виктория Разницкая – журналистка, которая любит работать с фактами. Вместе они команда, объединившаяся для поддержки пострадавших от несправедливости. Героинями одного из эпизодов станут две пенсионерки, которые окончательно испортили спокойную жизнь своего соседа – молодого москвича. Бабушки постоянно ругаются, а иногда и дерутся. Но команда проекта поможет им уладить давний конфликт.

Список серий телешоу Заступницы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 2 Серия 1
15 августа 2022
Выпуск 2
Сезон 2 Серия 2
TBA
Выпуск 3
Сезон 2 Серия 3
TBA
Выпуск 4
Сезон 2 Серия 4
TBA
Выпуск 5
Сезон 2 Серия 5
TBA
Выпуск 6
Сезон 2 Серия 6
TBA
Выпуск 7
Сезон 2 Серия 7
TBA
Выпуск 8
Сезон 2 Серия 8
TBA
Выпуск 9
Сезон 2 Серия 9
TBA
Выпуск 10
Сезон 2 Серия 10
TBA
Выпуск 11
Сезон 2 Серия 11
TBA
Выпуск 12
Сезон 2 Серия 12
TBA
Выпуск 13
Сезон 2 Серия 13
TBA
Выпуск 14
Сезон 2 Серия 14
TBA
Выпуск 15
Сезон 2 Серия 15
TBA
Выпуск 16
Сезон 2 Серия 16
TBA
Выпуск 17
Сезон 2 Серия 17
TBA
Выпуск 18
Сезон 2 Серия 18
TBA
Выпуск 19
Сезон 2 Серия 19
TBA
Выпуск 20
Сезон 2 Серия 20
TBA
Выпуск 21
Сезон 2 Серия 21
TBA
Выпуск 22
Сезон 2 Серия 22
TBA
Выпуск 23
Сезон 2 Серия 23
TBA
Выпуск 24
Сезон 2 Серия 24
TBA
Выпуск 25
Сезон 2 Серия 25
TBA
Выпуск 26
Сезон 2 Серия 26
TBA
Выпуск 27
Сезон 2 Серия 27
TBA
Выпуск 28
Сезон 2 Серия 28
TBA
Выпуск 29
Сезон 2 Серия 29
TBA
Выпуск 30
Сезон 2 Серия 30
TBA
Выпуск 31
Сезон 2 Серия 31
TBA
Выпуск 32
Сезон 2 Серия 32
TBA
График выхода всех сериалов
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