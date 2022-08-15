Во 2-м сезоне шоу «Заступницы» смелые и бескомпромиссные профессионалки помогут тем, кто попал в неприятности. Ольга Митрофанова много лет посвятила адвокатской деятельности и готова дать юридическую консультацию по любому вопросу. Виктория Разницкая – журналистка, которая любит работать с фактами. Вместе они команда, объединившаяся для поддержки пострадавших от несправедливости. Героинями одного из эпизодов станут две пенсионерки, которые окончательно испортили спокойную жизнь своего соседа – молодого москвича. Бабушки постоянно ругаются, а иногда и дерутся. Но команда проекта поможет им уладить давний конфликт.