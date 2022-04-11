В 1-м сезоне шоу «Заступницы» Виктория Разницкая и Ольга Митрофанова приходят на помощь к реальным людям, которых застали врасплох житейские проблемы. Вместе с командой журналистка и адвокат познакомятся с теми, кто попал в беду и вынужден терпеть несправедливое отношение к себе. Героинями одного из выпусков станут две девушки, которые связали свою жизнь с одним мужчиной. Но их беспокоит не только любовный треугольник, но и то, что их избранник, выдававший себя за бизнес-коуча, оказался альфонсом. Теперь он должен обеим солидную сумму денег, а разобраться с этим с точки зрения закона помогут Ольга и Виктория.