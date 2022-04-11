Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Шаг к мечте: Раз и навсегда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону телешоу Заступницы
Киноафиша Сериалы Заступницы Сезоны Сезон 1

Заступницы 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Заступницы»

В 1-м сезоне шоу «Заступницы» Виктория Разницкая и Ольга Митрофанова приходят на помощь к реальным людям, которых застали врасплох житейские проблемы. Вместе с командой журналистка и адвокат познакомятся с теми, кто попал в беду и вынужден терпеть несправедливое отношение к себе. Героинями одного из выпусков станут две девушки, которые связали свою жизнь с одним мужчиной. Но их беспокоит не только любовный треугольник, но и то, что их избранник, выдававший себя за бизнес-коуча, оказался альфонсом. Теперь он должен обеим солидную сумму денег, а разобраться с этим с точки зрения закона помогут Ольга и Виктория.

Список серий телешоу Заступницы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
11 апреля 2022
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
График выхода всех сериалов
Related video
Пугачева впервые за много лет упомянула о певце SHAMAN: вспомнила о своем пророчестве
Очень странная сцена: почему пришлось изменить концовку в фильме «Белое солнце пустыни»
«Остановилось сердечко»: раздавленная Стриженова сообщила о смерти в семье
Новогодние скидки: оскандалившийся Леонтьев снизил гонорар ради работы в России
Очень «горячий» эпизод: из-за этой сцены в фильме «Белое солнце пустыни» был грандиозный скандал
Одна из лучших ролей: Смоктуновский наотрез отказывался сниматься в этом фильме Рязанова
Рязанов не верил в успех этого фильма: внезапно стал одним из самых любимых в СССР
Помогали 3 хитрости: вот почему дамы в Союзе выглядели лучше современных красавиц
Эту фразу вы постоянно слышите от Козерогов: это наглая ложь
Без этой закуски в СССР не обходилось ни одно застолье: странно, что сейчас готовят единицы
Старуха и молодуха: единицы знали реальный возраст Верочки из «Служебного романа»
После новостей об инфаркте: молодая жена Николаева сняла обручальное кольцо
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше