«Заступницы» – проект, который выходил в эфир на телеканале «Че». Его ведет журналистка Виктория Разницкая вместе с коллегой, юристкой Ольгой Митрофановой. Они уверены, что не бывает безвыходных ситуаций, и приходят на помощь тем, кто в ней нуждается. Используя богатый профессиональный опыт и знания, девушки будут действовать в интересах обратившихся к ним участников. Разницкая и Митрофанова готовы бороться до последнего, чтобы отстоять права своих подопечных. Это касается как бытовых ссор, так и серьезных судебных процессов. Помимо этого, ведущие подробно разберут законы и расскажут, как действовать в неприятных ситуациях.