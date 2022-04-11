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Постер телешоу Заступницы
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Киноафиша Сериалы Заступницы

Заступницы (2022 - …)

Заступницы 18+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал Че!
Продолжительность телешоу 43 часа 16 минут

О чем телешоу

«Заступницы» – проект, который выходил в эфир на телеканале «Че». Его ведет журналистка Виктория Разницкая вместе с коллегой, юристкой Ольгой Митрофановой. Они уверены, что не бывает безвыходных ситуаций, и приходят на помощь тем, кто в ней нуждается. Используя богатый профессиональный опыт и знания, девушки будут действовать в интересах обратившихся к ним участников. Разницкая и Митрофанова готовы бороться до последнего, чтобы отстоять права своих подопечных. Это касается как бытовых ссор, так и серьезных судебных процессов. Помимо этого, ведущие подробно разберут законы и расскажут, как действовать в неприятных ситуациях.

В ролях
В ролях
Ольга Митрофанова
Виктория Разницина
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Заступницы - Сезон 1 Сезон 1
2022, 12 эпизодов
 
Заступницы - Сезон 2 Сезон 2
2022, 32 эпизода
 
Заступницы - Сезон 3 Сезон 3
TBA, 15 эпизодов
 
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