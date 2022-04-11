В 3-м сезоне шоу «Заступницы» покажет реальные истории людей, которых настигли разные неприятности. Например, Андрей стал жертвой мошенницы, орудующей в интернете. Познакомившись с обаятельной женщиной на сайте знакомств, он без памяти влюбился в нее. Однако вскоре его второй половинке понадобились большие деньги. Это повторялось не раз, а требуемая сумма только увеличивалась. Поняв, в чем же дело, Андрей решил возместить ущерб. Маэстро журналистских расследований Разницкая и юристка Митрофанова имеют большой опыт помощи людям и заступятся за героя и других пострадавших.