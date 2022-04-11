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Постер к 3-му сезону телешоу Заступницы
Киноафиша Сериалы Заступницы Сезоны Сезон 3

Заступницы 16+
Название Сезон 3
Количество серий 15
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Заступницы»

В 3-м сезоне шоу «Заступницы» покажет реальные истории людей, которых настигли разные неприятности. Например, Андрей стал жертвой мошенницы, орудующей в интернете. Познакомившись с обаятельной женщиной на сайте знакомств, он без памяти влюбился в нее. Однако вскоре его второй половинке понадобились большие деньги. Это повторялось не раз, а требуемая сумма только увеличивалась. Поняв, в чем же дело, Андрей решил возместить ущерб. Маэстро журналистских расследований Разницкая и юристка Митрофанова имеют большой опыт помощи людям и заступятся за героя и других пострадавших.

Список серий телешоу Заступницы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 3 Серия 1
TBA
Выпуск 2
Сезон 3 Серия 2
TBA
Выпуск 3
Сезон 3 Серия 3
TBA
Выпуск 4
Сезон 3 Серия 4
TBA
Выпуск 5
Сезон 3 Серия 5
TBA
Выпуск 6
Сезон 3 Серия 6
TBA
Выпуск 7
Сезон 3 Серия 7
TBA
Выпуск 8
Сезон 3 Серия 8
TBA
Выпуск 9
Сезон 3 Серия 9
TBA
Выпуск 10
Сезон 3 Серия 10
TBA
Выпуск 11
Сезон 3 Серия 11
TBA
Выпуск 12
Сезон 3 Серия 12
TBA
Выпуск 13
Сезон 3 Серия 13
TBA
Выпуск 14
Сезон 3 Серия 14
TBA
Выпуск 15
Сезон 3 Серия 15
TBA
График выхода всех сериалов
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