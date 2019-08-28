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Киноафиша Сериалы Это мэтч

Это мэтч (2019 - 2020)

Это мэтч 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 20 минут
Стрим-сервис YouTube Premium
Продолжительность телешоу 3 часа 40 минут

О чем телешоу

Российское романтическое реалити-шоу «Это мэтч» – это своего рода телевизионная версия «Тиндера». Сперва незнакомые друг с другом участники видят лишь фотографии друг друга. Когда у парня и девушки взаимно случается «мэтч», их ожидает свидание вслепую – разумеется, под прицелом камеры. Но на этой первой живой встрече парочку ждут непростые испытания. Например, им нужно угадать факты из жизни друг друга, полагаясь лишь на свою интуицию и зрительный контакт с собеседником. Подарком станет идеальное совпадение партнеров.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Это мэтч - Сезон 1 Сезон 1
2019, 11 эпизодов
 
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