Это мэтч (2019 - 2020)

Российское романтическое реалити-шоу «Это мэтч» – это своего рода телевизионная версия «Тиндера». Сперва незнакомые друг с другом участники видят лишь фотографии друг друга. Когда у парня и девушки взаимно случается «мэтч», их ожидает свидание вслепую – разумеется, под прицелом камеры. Но на этой первой живой встрече парочку ждут непростые испытания. Например, им нужно угадать факты из жизни друг друга, полагаясь лишь на свою интуицию и зрительный контакт с собеседником. Подарком станет идеальное совпадение партнеров.