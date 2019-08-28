В 1-м сезоне шоу «Это мэтч» одинокие девушки и молодые люди просматривают фотографии друг друга. Как и во всех популярных сегодня приложениях для поиска любви, они должны оценивать внешность визави по своему вкусу и по своим требованиям ко второй половинке. «Мэтч», то есть взаимный лайк, случается не у всех. Но когда это происходит, счастливая парочка получает шанс на проход в следующий тур. Ребята попадают на свидание вслепую. Но на первой же личной встрече они должны пройти непростые испытания, которые выявят или опровергнут их личностное совпадение. Героям предстоит угадать факты из жизни друг друга.