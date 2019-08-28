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Постер к 1-му сезону телешоу Это мэтч
Киноафиша Сериалы Это мэтч Сезоны Сезон 1

Это мэтч 18+
Оригинальное название Сезон 1
Премьера сезона 28 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 11
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Это мэтч»

В 1-м сезоне шоу «Это мэтч» одинокие девушки и молодые люди просматривают фотографии друг друга. Как и во всех популярных сегодня приложениях для поиска любви, они должны оценивать внешность визави по своему вкусу и по своим требованиям ко второй половинке. «Мэтч», то есть взаимный лайк, случается не у всех. Но когда это происходит, счастливая парочка получает шанс на проход в следующий тур. Ребята попадают на свидание вслепую. Но на первой же личной встрече они должны пройти непростые испытания, которые выявят или опровергнут их личностное совпадение. Героям предстоит угадать факты из жизни друг друга.

Список серий 1-го сезона телешоу «Это мэтч» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
28 августа 2019
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
4 сентября 2019
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
21 октября 2019
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
4 ноября 2019
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
9 декабря 2019
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
13 декабря 2019
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
23 декабря 2019
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
27 декабря 2019
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
2 апреля 2020
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
8 апреля 2020
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
16 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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