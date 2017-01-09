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Постер телешоу Неравный брак
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Киноафиша Сериалы Неравный брак

Неравный брак (2017 - 2017)

Неравный брак 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность телешоу 16 часов 0 минут

О чем телешоу

«Неравный брак» – телепрограмма, которая выходила на канале «Домашний» в 2017 году. Она расскажет о сложных моментах, которые царят во взаимоотношениях героев – обычных супружеских пар. Елена Викторовна Великанова – настоящая профессионалка по семейным делам, которая ведет тренинги для укрепления связей между партнерами. На них она выявляет слабые и сильные стороны людей методом провокации, разными способами подталкивая к общению или действиям. К женщине обратятся те, чей брак считается неравным из-за возраста, материального или социального положения, а также других причин.

В ролях
В ролях
Алёна Ивченко
Алёна Ивченко
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Сезоны
Неравный брак - Сезон 1 Сезон 1
2017, 20 эпизодов
 
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