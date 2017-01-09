«Неравный брак» – телепрограмма, которая выходила на канале «Домашний» в 2017 году. Она расскажет о сложных моментах, которые царят во взаимоотношениях героев – обычных супружеских пар. Елена Викторовна Великанова – настоящая профессионалка по семейным делам, которая ведет тренинги для укрепления связей между партнерами. На них она выявляет слабые и сильные стороны людей методом провокации, разными способами подталкивая к общению или действиям. К женщине обратятся те, чей брак считается неравным из-за возраста, материального или социального положения, а также других причин.