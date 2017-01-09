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Постер к 1-му сезону телешоу Неравный брак
Киноафиша Сериалы Неравный брак Сезоны Сезон 1

Неравный брак 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Неравный брак»

В 1-м сезоне шоу «Неравный брак» зрителей ждет встреча с Великановой Еленой. Она занимается вопросами супружеских отношений, помогая разрешать сложные проблемы. Клиенты специалистки – пары, браки которых общество считает неравными. Но Елена уверена, что все разногласия возникают отнюдь не по этой причине. Она попробует помочь героям, используя не совсем традиционные методы. Например, профи столкнется со случаем Регины, которая считает себя старой, несмотря на то что ей всего 47. Ее возлюбленному 25 лет, и окружающие не принимают их отношения всерьез. Но дело даже не в этом, а в том, что Регина боится конкуренции со стороны девушек моложе.

Список серий 1-го сезона телешоу «Неравный брак» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
9 января 2017
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Выпуск 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Выпуск 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Выпуск 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Выпуск 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
Выпуск 17
Сезон 1 Серия 17
TBA
Выпуск 18
Сезон 1 Серия 18
TBA
Выпуск 19
Сезон 1 Серия 19
TBA
Выпуск 20
Сезон 1 Серия 20
TBA
График выхода всех сериалов
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