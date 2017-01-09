В 1-м сезоне шоу «Неравный брак» зрителей ждет встреча с Великановой Еленой. Она занимается вопросами супружеских отношений, помогая разрешать сложные проблемы. Клиенты специалистки – пары, браки которых общество считает неравными. Но Елена уверена, что все разногласия возникают отнюдь не по этой причине. Она попробует помочь героям, используя не совсем традиционные методы. Например, профи столкнется со случаем Регины, которая считает себя старой, несмотря на то что ей всего 47. Ее возлюбленному 25 лет, и окружающие не принимают их отношения всерьез. Но дело даже не в этом, а в том, что Регина боится конкуренции со стороны девушек моложе.