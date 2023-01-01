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Постер к 1-му сезону телешоу Содержанки Special
Киноафиша Сериалы Содержанки Special Сезоны Сезон 1

Содержанки Special 18+
Название Сезон 1
Количество серий 3
Продолжительность сезона 1 час 9 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Содержанки Special»

В 1-м сезоне шоу «Содержанки Special» актрисы и авторы сериала «Содержанки» собрались в уютной студии, чтобы рассказать зрителям о тонкостях и нюансах работы над проектом. Съемки интимных сцен, отношение к деньгам и профессиональной деятельности, предрассудки, характерные для киноиндустрии и женские права стали основополагающими темами для беседы. Дарья Мороз, Сабина Ахмедова и Любовь Аксенова собрали немало увлекательных историй, вспомнили детали и подробности событий, которые разворачивались на съемочной площадке, а также рассказали, как изменилась их жизнь после выхода нашумевшего сериала.

Список серий 1-го сезона телешоу «Содержанки Special» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
График выхода всех сериалов
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