В 1-м сезоне шоу «Содержанки Special» актрисы и авторы сериала «Содержанки» собрались в уютной студии, чтобы рассказать зрителям о тонкостях и нюансах работы над проектом. Съемки интимных сцен, отношение к деньгам и профессиональной деятельности, предрассудки, характерные для киноиндустрии и женские права стали основополагающими темами для беседы. Дарья Мороз, Сабина Ахмедова и Любовь Аксенова собрали немало увлекательных историй, вспомнили детали и подробности событий, которые разворачивались на съемочной площадке, а также рассказали, как изменилась их жизнь после выхода нашумевшего сериала.