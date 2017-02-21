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Постер телешоу Самое доброе путешествие
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Киноафиша Сериалы Самое доброе путешествие

Самое доброе путешествие (2017 - 2019)

The Kindness Diaries 18+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 10 часов 24 минуты

О чем телешоу

Любитель приключений Леон Логотетис – обеспеченный человек, готовый платить за многие вещи. Однако он идет на эксперимент и отправляется в большое путешествие по миру, не имея ни цента в кармане. У него есть только средство передвижения, а во всем остальном он полагается на доброту окружающих. Герой уверен, что сострадание – большая сила, на которой и строится справедливый мир. В «Самом добром путешествии» Леон встретит необыкновенных персонажей, которые не откажутся прийти к нему на помощь в трудный момент. Взамен он преподнесет им неожиданный сюрприз, который изменит всю их жизнь.

В ролях
В ролях
Леон Логотетис
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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8.1 IMDb
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Сезоны
Самое доброе путешествие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 13 эпизодов
 
Самое доброе путешествие - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 13 эпизодов
 
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