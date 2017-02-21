Самое доброе путешествие (2017 - 2019)

Любитель приключений Леон Логотетис – обеспеченный человек, готовый платить за многие вещи. Однако он идет на эксперимент и отправляется в большое путешествие по миру, не имея ни цента в кармане. У него есть только средство передвижения, а во всем остальном он полагается на доброту окружающих. Герой уверен, что сострадание – большая сила, на которой и строится справедливый мир. В «Самом добром путешествии» Леон встретит необыкновенных персонажей, которые не откажутся прийти к нему на помощь в трудный момент. Взамен он преподнесет им неожиданный сюрприз, который изменит всю их жизнь.