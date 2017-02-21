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Киноафиша Сериалы Самое доброе путешествие Сезоны Сезон 1

The Kindness Diaries 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 февраля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон телешоу «Самое доброе путешествие»

В 1-м сезоне шоу «Самое доброе путешествие» зрители познакомятся с заядлым путешественником Леоном Логотетисом. Автор и ведущий программы ездит по миру на стареньком мотоцикле совершенно без денег, полагаясь на доброту и щедрость незнакомых людей. Оказавшись в новой местности, Леон просит помощи у коренных жителей, которые могут предложить ему пищу, место для ночлега или поддержку. Раз за разом герою удается преодолевать сложные ситуации только благодаря сочувствующим людям. Они с радостью откликаются на его просьбы, даже не предполагая, что Леон готов вознаградить их доброту.

Список серий 1-го сезона телешоу «Самое доброе путешествие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Подарки судьбы. Вера The Gift of Love
Сезон 1 Серия 1
21 февраля 2017
Подарки судьбы. Сообщество The Gift of Security
Сезон 1 Серия 2
21 февраля 2017
Подарки судьбы. Цель The Gift of Inspiration
Сезон 1 Серия 3
21 февраля 2017
Подарки судьбы. Дом The Gift of Transformation
Сезон 1 Серия 4
21 февраля 2017
Подарки судьбы. Еда The Gift of Abundance
Сезон 1 Серия 5
21 февраля 2017
Подарки судьбы. Укрытие The Gift of Service
Сезон 1 Серия 6
21 февраля 2017
Подарки судьбы. Надежда The Gift of Tomorrow
Сезон 1 Серия 7
21 февраля 2017
Подарки судьбы. Любовь Уинни The Gift of Education
Сезон 1 Серия 8
21 февраля 2017
Подарки судьбы. Связь The Gift of Joy
Сезон 1 Серия 9
21 февраля 2017
Подарки судьбы. Знание The Gift of Protection
Сезон 1 Серия 10
21 февраля 2017
Подарки судьбы. Путешествие The Gift of Sight
Сезон 1 Серия 11
21 февраля 2017
Подарки судьбы. Дружба The Gift of Loyalty
Сезон 1 Серия 12
21 февраля 2017
Подарки судьбы. Доброта The Gift of Gratitude
Сезон 1 Серия 13
21 февраля 2017
График выхода всех сериалов
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