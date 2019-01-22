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Киноафиша Сериалы Самое доброе путешествие Сезоны Сезон 2

The Kindness Diaries 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 2-й сезон телешоу «Самое доброе путешествие»

Во 2-м сезоне шоу «Самое доброе путешествие» ведущий и любитель путешествий Леон Логотетис продолжает исследовать мир и людей, которые живут в нем. На этот раз он меняет транспортное средство на дешевый подержанный автомобиль и колесит по свету. Несмотря на некоторые перемены, его убеждения по-прежнему тверды: Леон готов принимать помощь от других. У него нет денег, а еду и кров он надеется получить от тех, в чьем сердце найдется сострадание для усталого путника. Ведущий уверен, что доброта движет миром, и встречает на своем пути множество людей, готовых сделать что-то безвозмездно для постороннего человека.

Список серий 2-го сезона телешоу «Самое доброе путешествие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Дар веры The Gift of Faith
Сезон 2 Серия 1
22 января 2019
Дар сообщества The Gift of Community
Сезон 2 Серия 2
22 января 2019
Дар целеустремленности The Gift of Purpose
Сезон 2 Серия 3
22 января 2019
Дар дома The Gift of Home
Сезон 2 Серия 4
22 января 2019
Дар еды The Gift of Food
Сезон 2 Серия 5
22 января 2019
Дар убежища The Gift of Shelter
Сезон 2 Серия 6
22 января 2019
Дар надежды The Gift of Hope
Сезон 2 Серия 7
22 января 2019
Дар Винни Лав The Gift of Winnie Love
Сезон 2 Серия 8
22 января 2019
Дар связи The Gift of Connection
Сезон 2 Серия 9
22 января 2019
Дар знания The Gift of Knowledge
Сезон 2 Серия 10
22 января 2019
Дар путешествия The Gift of Travel
Сезон 2 Серия 11
22 января 2019
Дар дружбы The Gift of Friendship
Сезон 2 Серия 12
22 января 2019
Дар доброты The Gift of Kindness
Сезон 2 Серия 13
22 января 2019
График выхода всех сериалов
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