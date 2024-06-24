В 1 сезоне сериала «Миля» 39-летняя избалованная дама из высшего света неожиданно для себя лишается «спонсора». Очередной папик считает ее старой и бросает ни с чем, заменив «новой моделью». Миля привыкла к полностью обеспеченной и беззаботной жизни, поэтому она совершенно не умеет зарабатывать на жизнь. Но у нее появляется амбициозный план. Женщина нанимает двух двадцатилетних сотрудниц и создает свой блог. За месяц она собирается набрать миллион подписчиков. Режиссер Варя и продюсер Даша уверяют ее, что это невозможно, но Миля уверена в успехе. Она готова на любые безумства ради популярности и денег.