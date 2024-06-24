Menu
Milya season 1 watch online

Milya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Milya Seasons Season 1

Milya 18+
Title Сезон 1
Season premiere 24 June 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 20 minutes
"Milya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Миля» 39-летняя избалованная дама из высшего света неожиданно для себя лишается «спонсора». Очередной папик считает ее старой и бросает ни с чем, заменив «новой моделью». Миля привыкла к полностью обеспеченной и беззаботной жизни, поэтому она совершенно не умеет зарабатывать на жизнь. Но у нее появляется амбициозный план. Женщина нанимает двух двадцатилетних сотрудниц и создает свой блог. За месяц она собирается набрать миллион подписчиков. Режиссер Варя и продюсер Даша уверяют ее, что это невозможно, но Миля уверена в успехе. Она готова на любые безумства ради популярности и денег.

Series rating

7.1
Rate 14 votes
"Milya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 June 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 June 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
26 June 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 July 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
2 July 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
3 July 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
8 July 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
9 July 2024
TV series release schedule
