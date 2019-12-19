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Постер к 1-му сезону телешоу Формула красоты
Киноафиша Сериалы Формула красоты Сезоны Сезон 1

Формула красоты 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Формула красоты»

В 1-м сезоне шоу «Формула красоты» известная своим неповторимым строгим стилем ведущая Елена Летучая отправится в большое путешествие. Ее ждут разные города и страны, где она столкнется не столько с местной культурой, сколько с современными практиками красоты. Пользуясь подсказками своего проводника по миру бьюти-новинок, Елена лично опробует на себе популярные процедуры. Например, в мировой столице красоты Бразилии ей предстоит заниматься гимнастикой, которая подкачает ягодицы, и посетить салон, где предложат увеличить губы без операции, при помощи инновационных технологий.

Список серий 1-го сезона телешоу «Формула красоты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 декабря 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 декабря 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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