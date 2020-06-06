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Постер к 1-му сезону телешоу Супер Айза
Киноафиша Сериалы Супер Айза Сезоны Сезон 1

Супер Айза 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 июня 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Супер Айза»

В 1-м сезоне шоу «Супер Айза» известная на всю страну блогерша Айза Анохина, которая любит рассказывать не только о новинках бьюти-индустрии, но и о себе, поделится глубоко личными переживаниями. Девушка постоянно удивляет публику своей откровенностью и искренностью, но так далеко она еще не заходила. Зрители увидят повседневность звезды, в которой она занимается своим салоном красоты, воспитывает детей и встречается со знаменитыми друзьями. Среди тех, кто появится в кадре: музыкант Олег Майами, блогерша Тетя Мотя, комедиантка Надежда Сысоева, телеведущая Ида Галич, которую покажут на позднем срок беременности.

Список серий 1-го сезона телешоу «Супер Айза» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Развод с мужем и проблемы в бизнесе
Сезон 1 Серия 1
6 июня 2020
Отношения с Олегом Майами и психолог для сына
Сезон 1 Серия 2
6 июня 2020
Первая ссора с Олегом Майами и ревность Гуфа
Сезон 1 Серия 3
13 июня 2020
Изменения внешности и перспективы в карьере
Сезон 1 Серия 4
13 июня 2020
Горячие танцы и разбор гардероба
Сезон 1 Серия 5
20 июня 2020
Откровенная фотосессия и проблемы с разводом
Сезон 1 Серия 6
20 июня 2020
Срыв Гуфа и проблемы в отношениях с Олегом Майами
Сезон 1 Серия 7
27 июня 2020
Тест на коронавирус и запись новой песни
Сезон 1 Серия 8
27 июня 2020
Жертвы ради красоты
Сезон 1 Серия 9
4 июля 2020
Встреча с Гуфом и воспоминания о прошлом
Сезон 1 Серия 10
4 июля 2020
Раздел бизнеса и панические атаки
Сезон 1 Серия 11
11 июля 2020
Финал сезона. Болезненный разрыв
Сезон 1 Серия 12
11 июля 2020
График выхода всех сериалов
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