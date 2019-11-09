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Постер к 1-му сезону телешоу ЯнаСупер
Киноафиша Сериалы ЯнаСупер Сезоны Сезон 1

ЯнаСупер 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «ЯнаСупер»

В 1-м сезоне шоу «ЯнаСупер» зрители получат уникальную возможность познакомиться с настоящей Яной Рудковской. Ее жизнью не первый год интересуются престижные издания, она всегда находится в центре внимания телепрограмм, а ее фотографии в социальных сетях вызывают неизменный восторг. Однако мало кто догадывается, что кажущаяся идеальной жизнь Рудковской – всего лишь вершина айсберга. Ничуть не меньше, чем другие люди, героиня переживает сложные моменты, проблемы в отношениях и на работе. Проект приоткроет завесу тайны над жизнью знаменитой шоувумен, обнажив ее слабости и сильные стороны.

Список серий 1-го сезона телешоу «ЯнаСупер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
9 ноября 2019
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
16 ноября 2019
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
23 ноября 2019
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
30 ноября 2019
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
7 декабря 2019
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
7 декабря 2019
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
14 декабря 2019
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
14 декабря 2019
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
21 декабря 2019
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
21 декабря 2019
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
28 декабря 2019
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
28 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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