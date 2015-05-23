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Постер телешоу Восточные жены
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Киноафиша Сериалы Восточные жены

Восточные жены (2015 - 2015)

Восточные жены 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность телешоу 16 часов 0 минут

О чем телешоу

Главными героинями документального проекта являются российские гражданки, которые сумели стать счастливыми на Ближнем и Дальнем Востоке. Эти женщины раскроют двери своих шикарных вилл и более скромных домов и квартир, покажут мечети и проведут настоящий мастер-класс, поделившись секретами, как нужно правильно торговаться на суетливых рынках. Они расскажут о том, как им удалось адаптироваться в непривычных условиях. Героини могут и посмеяться над собой, и погрустить, рассказывая о трудностях, с которыми они столкнулись.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Восточные жены - Сезон 1 Сезон 1
2015, 16 эпизодов
 
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