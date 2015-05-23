Главными героинями документального проекта являются российские гражданки, которые сумели стать счастливыми на Ближнем и Дальнем Востоке. Эти женщины раскроют двери своих шикарных вилл и более скромных домов и квартир, покажут мечети и проведут настоящий мастер-класс, поделившись секретами, как нужно правильно торговаться на суетливых рынках. Они расскажут о том, как им удалось адаптироваться в непривычных условиях. Героини могут и посмеяться над собой, и погрустить, рассказывая о трудностях, с которыми они столкнулись.