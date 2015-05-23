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Постер к 1-му сезону телешоу Восточные жены
Киноафиша Сериалы Восточные жены Сезоны Сезон 1

Восточные жены 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 мая 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Восточные жены»

В 1-м сезоне сериале «Восточные жены» этим женщинам из России удалось добиться счастья на Ближнем и Дальнем Востоке. В центре событий оказываются реальные героини, которые приняли ислам и стали строить семейную жизнь с «заморскими принцами» в условиях российских реалиях. Зрители узнают, чем «хрущевка», где живут мусульмане, отличается от православной, где приобрести халяль и как смотрят на женщину в парандже в шумном мегаполисе? Восточные женщины раскроют двери своих домов в Самаре, Вологде, Санкт-Петербурге, Кирове, Краснодаре и других российских регионах. Все они живут по-разному, но обычаи и традиции объединяют их.

Список серий 1-го сезона телешоу «Восточные жены» График выхода всех сериалов
Сезон 1
1 выпуск
Сезон 1 Серия 1
23 мая 2015
2 выпуск
Сезон 1 Серия 2
30 мая 2015
3 выпуск
Сезон 1 Серия 3
6 июня 2015
4 выпуск
Сезон 1 Серия 4
13 июня 2015
5 выпуск
Сезон 1 Серия 5
27 июня 2015
6 выпуск
Сезон 1 Серия 6
15 августа 2015
7 выпуск
Сезон 1 Серия 7
22 августа 2015
8 выпуск
Сезон 1 Серия 8
29 августа 2015
9 выпуск
Сезон 1 Серия 9
9 октября 2015
10 выпуск
Сезон 1 Серия 10
17 октября 2015
11 выпуск
Сезон 1 Серия 11
24 октября 2015
12 выпуск
Сезон 1 Серия 12
31 октября 2015
13 выпуск
Сезон 1 Серия 13
7 ноября 2015
14 выпуск
Сезон 1 Серия 14
14 ноября 2015
15 выпуск
Сезон 1 Серия 15
5 декабря 2015
16 выпуск
Сезон 1 Серия 16
12 декабря 2015
График выхода всех сериалов
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