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Постер к 2-му сезону телешоу Замуж за рубеж
Киноафиша Сериалы Замуж за рубеж Сезоны Сезон 2

Замуж за рубеж 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 июня 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 2-й сезон телешоу «Замуж за рубеж»

Во 2-м сезоне шоу «Замуж за рубеж» появятся героини, которые родились в постсоветских странах, однако сделали свой выбор в пользу брака с иностранцем. Теперь они живут в другом месте. В разных выпусках рассказаны истории женщин из Китая, Финляндии, Грузии и Индии. Например, Татьяна Ильиных из украинского поселка поселилась в хостеле в Гуанчжоу. Девушка устроилась танцовщицей в ночной клуб. На работе она познакомилась с Ченом, однако в любви ей не повезло. Она расскажет о том, как мирится с тараканами, которыми кишит город, о давке в метро и том, как китайцы относятся к славянской внешности.

Список серий 2-го сезона телешоу «Замуж за рубеж» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Китай
Сезон 2 Серия 1
17 июня 2017
Грузия
Сезон 2 Серия 2
24 июня 2017
Индия
Сезон 2 Серия 3
25 июня 2017
Финляндия
Сезон 2 Серия 4
1 июля 2017
Мексика
Сезон 2 Серия 5
2 июля 2017
Великобритания
Сезон 2 Серия 6
8 июля 2017
Балканы
Сезон 2 Серия 7
9 июля 2017
США
Сезон 2 Серия 8
15 июля 2017
График выхода всех сериалов
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