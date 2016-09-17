Замуж за рубеж (2016 - 2017)

Многие женщины задумывались о том, чтобы заключить брачный союз с иностранцем. Программа «Замуж за рубеж» расскажет истории женщин, которым удалось исполнить свою мечту. Они не только переехали из России в другую страну, но и нашли там вторую половинку. Героини проекта расскажут о своей повседневности, трудностях адаптации, отношениях с супругом и многом другом. Российский быт часто отличается от того, как живут люди в других уголках планеты. Каждую из женщин ждал культурный шок, однако теперь они создали счастливую семью и готовы поделиться опытом со зрителями.