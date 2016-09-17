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Постер телешоу Замуж за рубеж
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Киноафиша Сериалы Замуж за рубеж

Замуж за рубеж (2016 - 2017)

Замуж за рубеж 18+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность телешоу 12 часов 48 минут

О чем телешоу

Многие женщины задумывались о том, чтобы заключить брачный союз с иностранцем. Программа «Замуж за рубеж» расскажет истории женщин, которым удалось исполнить свою мечту. Они не только переехали из России в другую страну, но и нашли там вторую половинку. Героини проекта расскажут о своей повседневности, трудностях адаптации, отношениях с супругом и многом другом. Российский быт часто отличается от того, как живут люди в других уголках планеты. Каждую из женщин ждал культурный шок, однако теперь они создали счастливую семью и готовы поделиться опытом со зрителями.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Замуж за рубеж - Сезон 1 Сезон 1
2016, 8 эпизодов
 
Замуж за рубеж - Сезон 2 Сезон 2
2017, 8 эпизодов
 
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