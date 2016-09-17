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Постер к 1-му сезону телешоу Замуж за рубеж
Киноафиша Сериалы Замуж за рубеж Сезоны Сезон 1

Замуж за рубеж 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Замуж за рубеж»

В 1-м сезоне шоу «Замуж за рубеж» зрители узнают истории россиянок, которые рискнули многим, чтобы стать супругой иностранца. Теперь они счастливые жены и гражданки других стран. Героини поделятся своим опытом проживания за рубежом: в Румынии, Греции и даже в Маврикии. Участницей первого выпуска станет Майя Анохина. Она родилась  в поселке под Астраханью и долгое время торговала на рынке. Затем она решилась на переезд в Швецию, где вышла замуж за местного бизнесмена. Женщина не скрывает, что сделала она это не по любви, а ради личной выгоды: она хотела создать семью, родить ребенка, а теперь планирует еще одного.

Список серий 1-го сезона телешоу «Замуж за рубеж» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Швеция
Сезон 1 Серия 1
17 сентября 2016
Италия
Сезон 1 Серия 2
24 сентября 2016
Франция
Сезон 1 Серия 3
1 октября 2016
Германия
Сезон 1 Серия 4
8 октября 2016
Маврикий
Сезон 1 Серия 5
15 октября 2016
Греция
Сезон 1 Серия 6
22 октября 2016
Румыния
Сезон 1 Серия 7
29 октября 2016
Испания
Сезон 1 Серия 8
5 ноября 2016
График выхода всех сериалов
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