В 1 сезоне 4 серии сериала «8 способов любить» пара Сергея и Людмилы переживает типичный кризис семейных отношений: страсть куда-то ушла, а рутина ужасно надоела. С помощью странных сексуальных экспериментов герои пытаются спасти свой брак.
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