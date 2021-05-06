В 1 сезоне 3 серии сериала «8 способов любить» главная героиня отчаянно стремится похудеть, но во время занятий в спортзале влюбляется в своего тренера по имени Костя. Пытаясь разобраться в своих чувствах, девушка знакомится с известной блогершей...
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