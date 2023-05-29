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Постер к 1-му сезону сериала Выгодное мошенничество
Киноафиша Сериалы Выгодное мошенничество Сезоны Сезон 1

Delightfully Deceitful
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Выгодное мошенничество»

В 1-м сезоне сериала «Выгодное мошенничество» в центре событий оказывается молодая, но талантливая мошенница. Благодаря своему умению обманывать людей и втираться к ним в доверие ей удалось заработать огромную сумму денег. Ли Ро Ум не терзается угрызениями совести и с азартом относится к своей противозаконной деятельности. Однажды судьба сталкивает ее с адвокатом, который является ее полной противоположностью. Хан Му Ен уважает людей, чутко относится к их эмоциональному состоянию и отстаивает их интересы во имя справедливости. Казалось бы, такие люди никак не могут поладить. Но во время работы над общим делом между ними возникает связь.

Список серий 1-го сезона сериала «Выгодное мошенничество» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 мая 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 мая 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
5 июня 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 июня 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 июня 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 июня 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
19 июня 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
20 июня 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
26 июня 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
27 июня 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
3 июля 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
4 июля 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
10 июля 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
11 июля 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
17 июля 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
18 июля 2023
График выхода всех сериалов
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