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Постер к 1-му сезону сериала Услышь меня
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Киноафиша Сериалы Услышь меня Сезоны Сезон 1

Duy Beni 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 43 часа 20 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Услышь меня»

В 1-м сезоне сериала «Услышь меня» подростки Эким и Мелтем дружат с самого детства. Они выросли в скромном районе и всегда с завистью смотрели на детей из состоятельных семей, которые учатся в школе Догру. Кто-то из этой школы сбивает Мелтем на дороге. Становится известно, что девочка останется инвалидом до конца своих дней. Директор школы назначает стипендии трем ученикам из бедного района. Выбор падает на Экима, Бекир и Айше. Ребята начинают новую жизнь в самой престижной школе города. Спустя некоторое время они понимают, что им придется буквально бороться за выживание среди детей из обеспеченных семей.

Список серий 1-го сезона сериала «Услышь меня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Услышь меня. Часть 1 Duy Beni (1)
Сезон 1 Серия 1
7 июля 2022
Услышь меня. Часть 2 Duy Beni (2)
Сезон 1 Серия 2
14 июля 2022
Услышь меня. Часть 3 Duy Beni (3)
Сезон 1 Серия 3
21 июля 2022
Невозможная любовь Imkansız Aşk
Сезон 1 Серия 4
28 июля 2022
Для любви Aşk İçin
Сезон 1 Серия 5
4 августа 2022
Мое последнее слово Son Sözüm
Сезон 1 Серия 6
11 августа 2022
Ради любви Aşk Uğruna
Сезон 1 Серия 7
18 августа 2022
Не оставляй меня Bırakma Beni
Сезон 1 Серия 8
25 августа 2022
Другой день Bir Gün Daha
Сезон 1 Серия 9
1 сентября 2022
Любить и ненавидеть Aşk ve Nefret
Сезон 1 Серия 10
8 сентября 2022
Один Tek Başına
Сезон 1 Серия 11
15 сентября 2022
Не забыть Unutmak Yok
Сезон 1 Серия 12
22 сентября 2022
Огонь внутри İçimizdeki Ateş
Сезон 1 Серия 13
29 сентября 2022
Слепая любовь Kara Sevda
Сезон 1 Серия 14
6 октября 2022
Мой друг Arkadaşım
Сезон 1 Серия 15
13 октября 2022
Вопреки всему Her Şeye Rağmen
Сезон 1 Серия 16
20 октября 2022
Наша собственная сказка Kendi Masalımız
Сезон 1 Серия 17
27 октября 2022
Я не могу пойти Gidemem
Сезон 1 Серия 18
3 ноября 2022
Услышь меня. Часть 4 Duy Beni (4)
Сезон 1 Серия 19
10 ноября 2022
Услышь меня и прощай! Duy Beni Veda!
Сезон 1 Серия 20
17 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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