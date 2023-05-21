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Постер к 1-му сезону сериала Арт и факт
Киноафиша Сериалы Арт и факт Сезоны Сезон 1

Арт и факт 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Арт и факт»

В 1-м сезоне сериала «Арт и факт» полотно «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина известно на весь мир. Однако вокруг него ходит множество легенд. Действительно ли медведей за Шишкина написал кто-то из его учеников, а не сам мастер? Примерно в то же время была написана и картина Василия Перова «Тройка». Оказывается, у мальчика Васятки с нее был реальный прототип, и историкам даже известно, как сложилась его судьба. А Виктор Борисов-Мусатов уверял, что видел реальных призраков во время создания своего полотна с одноименным названием «Призраки». И наконец, картина «Демон поверженный», по легенде, изменила всю судьбу Михаила Врубеля.

Список серий 1-го сезона сериала «Арт и факт» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 июня 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 июня 2023
График выхода всех сериалов
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