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Постер к 1-му сезону сериала Старая развалина
Киноафиша Сериалы Старая развалина Сезоны Сезон 1

Старая развалина 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Старая развалина»

В 1-м сезоне сериала «Старая развалина» в центре событий оказывается немолодая женщина по имени Марина. Ей давно за 30, но она по-прежнему живет со старушкой-матерью Ниной Егоровной. На горизонте у нее не маячит никаких перспектив, отношения с мужчинами не ладятся, а работа давно осточертела, да и специальность под стать остальной картине: Марина – адвокат по разводам. Но изменения в ее судьбе начинают происходить, когда умерший дальний родственник внезапно передает ей по наследству свой дачный участок. Домик больше похож на старую развалину, чем на фазенду мечты, но героиня решает оставить его себе и вскоре встречает обаятельного соседа.

Список серий 1-го сезона сериала «Старая развалина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 мая 2023
График выхода всех сериалов
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