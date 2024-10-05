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СуперИвановы 2023 - 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала СуперИвановы
Киноафиша Сериалы СуперИвановы Сезоны Сезон 2

SuperIvanovy 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 октября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 11
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 2-й сезон сериала «СуперИвановы»

Во 2-м сезоне сериала «СуперИвановы» в семье, которая на первый взгляд кажется обычной, каждая женщина имеет удивительный дар. Дарина обладает способностью видеть людей насквозь. Ее мама, Тамара Петровна, умеет готовить зелья. Катя, дочь Дарины, еще не раскрыла свой дар. Единственный, кто остается верен науке, это Валера, супруг Дарины и учитель физики в школе. Но однажды слухи о волшебном семействе разносятся с помощью сарафанного радио, и Ивановы начинают помогать окружающим в решении их повседневных проблем.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала СуперИвановы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
5 октября 2024
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
5 октября 2024
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
7 октября 2024
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
7 октября 2024
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
8 октября 2024
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
8 октября 2024
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
9 октября 2024
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
9 октября 2024
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
10 октября 2024
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
10 октября 2024
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
20 июля 2025
График выхода всех сериалов
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