«Качество российских сериалов очень выросло»: актер Михаил Полицеймако о любимых фильмах и сериале «СуперИвановы» на ТВ-3
Второй сезон уже в эфире.
30 июля 2025 13:35
На следующей неделе в эфире стартует новый комедийный сериал «СуперИвановы»
Шоу повествует о колоритном семействе, женщины которого обладают невероятными способностями.
8 августа 2023 14:31
Новая семейная комедия: вышел трейлер сериала «СуперИвановы»
Главные роли в шоу сыграли Екатерина Волкова и Михаил Полицеймако.
1 августа 2023 13:30
