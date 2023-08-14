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Постер к 1-му сезону сериала СуперИвановы
Киноафиша Сериалы СуперИвановы Сезоны Сезон 1

SuperIvanovy 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 32
Продолжительность сезона 26 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «СуперИвановы»

В 1-м сезоне сериала «СуперИвановы» в центре событий оказывается обычная российская семья с самой распространенной фамилией. Однако Ивановы совсем не так просты, как может показаться на первый взгляд. Каждый представитель династии обладает уникальными способностями. Дарина проникает в головы людей, ее мать Тамара Петровна обладает талантом зельеварения. Несовершеннолетняя Катя пока хранит свой дар в секрете. Единственный мужчина в семье — супруг Дарины Валера. Он не очень одобряет деяния женщин в своей семье и хранит верность научному знанию. Вскоре люди узнают о сверхъестественных способностях Ивановых...

Список серий сериала СуперИвановы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 августа 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 августа 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 августа 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 августа 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 августа 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 августа 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 августа 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
24 августа 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
28 августа 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
29 августа 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
30 августа 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
31 августа 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
4 сентября 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
5 сентября 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
6 сентября 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
7 сентября 2023
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
11 сентября 2023
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
12 сентября 2023
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
13 сентября 2023
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
14 сентября 2023
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
18 сентября 2023
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
19 сентября 2023
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
20 сентября 2023
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
21 сентября 2023
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
25 сентября 2023
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
26 сентября 2023
Серия 27
Сезон 1 Серия 27
27 сентября 2023
Серия 28
Сезон 1 Серия 28
28 сентября 2023
Серия 29
Сезон 1 Серия 29
2 октября 2023
Серия 30
Сезон 1 Серия 30
3 октября 2023
Серия 31
Сезон 1 Серия 31
4 октября 2023
Серия 32
Сезон 1 Серия 32
5 октября 2023
График выхода всех сериалов
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