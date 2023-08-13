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Отзывы о сериале «СуперИвановы»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
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Наталья Родионова 13 августа 2023, 21:10
Оценка
Вокруг одни экстрасенсы, подруга на них помешанная, постоянно что-то рассказывает новое, часто книги приносит, рисунки какие-то. Нужно ей сказать, чтобы смотрела сериал на ТВ-3. Тоже обязательно первую серию посмотрю, если затянет, то могу подсесть. Актеры знакомые, это плюс. Если понравится сюжет, здорово. Смотреть сейчас все равно нечего по телевизору.
13 августа 2023, 21:10 Ответить
Мария Рябова 25 августа 2023, 07:40
Оценка
Жизненная комедия, это мне очень нравится. Сериалов про экстрасенсов не много, поэтому для меня это что-то новенькое.
25 августа 2023, 07:40 Ответить
Ева Власова 25 августа 2023, 07:45
Оценка
Почему у папы нет способностей, кто нибудь мне подскажет. Смотрю третью серию и не пойму этот момент.
25 августа 2023, 07:45 Ответить
Киноафиша.инфо 25 августа 2023, 11:54
в ответ на сообщение Ева Власова от 25 августа 2023, 07:45
Возможно, это раскроется дальше 🤔
25 августа 2023, 11:54 Ответить
Киноафиша.инфо 25 августа 2023, 11:57
в ответ на сообщение Мария Рябова от 25 августа 2023, 07:40
Спасибо за отзыв!
25 августа 2023, 11:57 Ответить
Киноафиша.инфо 25 августа 2023, 11:57
в ответ на сообщение Наталья Родионова от 13 августа 2023, 21:10
Спасибо за отзыв!
25 августа 2023, 11:57 Ответить
Инна Туманова 29 августа 2023, 12:09
Оценка
Первая серия мне очень понравилась. Хотела смотреть дальше, но почему-то не попадаю по времени. Придется пересматривать в интернете.
29 августа 2023, 12:09 Ответить
Наташа Орлова 29 августа 2023, 13:43
Оценка
Мне нравятся такие сериалы, я под них отдыхаю от работы. Хочется прийти домой, упасть на диван и посмеяться. Ничего больше не нужно, это кайф.
29 августа 2023, 13:43 Ответить
Кира Мельникова 29 августа 2023, 13:52
Оценка
Заметила, что все соседи сначала не верят экстрасенсам, а по итогу приходят за помощью. Так и в жизни... Реалистично снят, мне это нравится.
29 августа 2023, 13:52 Ответить
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