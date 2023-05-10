Гости на Новый год будут требовать добавки: это праздничное блюдо обожали русские цари

Жалеет до сих пор: Киркоров откровенно сообщил о своей главной ошибке

Все из-за Фрейндлих: Рязанов угрожал, что не будет снимать «Служебный роман»

Кончаловский выжал все соки: у измученной Высоцкой случился срыв

Простушке Кате из «Афони» уже 68 лет: годы не пощадили актрису (фото)

Астрологи верят, что эти знаки зодиака становятся маньяками чаще всего: топ-3 опасных

Из «сквашенного» белка: правда ли, что самый известный советский торт придумали по ошибке

До революции это блюдо готовили на праздники в каждом доме: в 100 раз лучше мяса по-французски

Цискаридзе — единственный, кто унизил известную актрису: даже бездомные ее жалели

Три женских имени, у которых на роду написано быть истеричками: «выносят мозги» мужьям и детям

«Вообще не люблю»: маленькая Женя Ковалева даже слышать не хочет о «Сватах»