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Постер к 2-му сезону сериала Царица Клеопатра
Киноафиша Сериалы Царица Клеопатра Сезоны Сезон 2

Queen Cleopatra 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Царица Клеопатра»

В 1-м сезоне сериала «Царица Клеопатра» в центре событий оказывается знаменитая царица Египта. Клеопатра вошла в историю как самая могущественная правительница этого государства. В 48 году до нашей эры, когда политическое положение в обществе стало угрожать жизни Клеопатры, она совершила побег в Сирию и собрала могущественную армию. Так развязалась война между соправителями государства. Благодаря красоте, коварству и многочисленным талантам Клеопатре удалось вернуть трон. Кроме того, у нее всегда было множество любовников, которых она не оставляла в живых. Появление Цезаря повлияло на планы Клеопатры, но не изменило ее главной цели.

Список серий 2-го сезона сериала «Царица Клеопатра» График выхода всех сериалов
Сезон 2
Соперники Rivals
Сезон 2 Серия 1
10 мая 2023
В Риме When In Rome
Сезон 2 Серия 2
10 мая 2023
Необходимые меры What should be done
Сезон 2 Серия 3
10 мая 2023
Последний фараон The Last Pharaoh
Сезон 2 Серия 4
10 мая 2023
График выхода всех сериалов
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