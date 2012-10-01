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Постер к 1-му сезону сериала Чкалов
Киноафиша Сериалы Чкалов Сезоны Сезон 1

Чкалов 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чкалов»

В 1-м сезоне сериала «Чкалов» действие происходит в СССР в 1924 году. Из Серпуховской летной школы выпускаются двое лучших курсантов – Александр Анисимов и Валерий Чкалов. Ребята крепко дружат между собой и, соревнуясь, выделывают в небе непревзойденные виражи. Их обоих распределяют на службу в Ленинград, в Краснознамeнную истребительную эскадрилью. Как дружба, так и соперничество парней продолжается. Они оба влюбляются в Ольгу Орехову – юную талантливую пианистку. Та предпочитает Валеру, но их тихое семейное счастье длится недолго. Летчика переводят в Брянск, и ему приходится покинуть любимую.

Список серий 1-го сезона сериала «Чкалов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 октября 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 октября 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 октября 2012
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 октября 2012
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 октября 2012
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 октября 2012
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 октября 2012
График выхода всех сериалов
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