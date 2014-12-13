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Постер к 1-му сезону сериала Когда его совсем не ждешь
Киноафиша Сериалы Когда его совсем не ждешь Сезоны Сезон 1

Когда его совсем не ждешь 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 декабря 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Когда его совсем не ждешь»

В 1-м сезоне сериала «Когда его совсем не ждешь» Соня и Леша много лет пытаются стать родителями, но безрезультатно. Соня впала в отчаяние. Наконец супруги решаются на то, чтобы прибегнуть к искусственному оплодотворению. Это дорогостоящая процедура. Все меняется, когда Леше становится известно о существовании у него внебрачной дочери. Мать девочки погибла. Леша сообщает жене, что намерен воспитывать этого ребенка. Он больше не хочет тратить деньги на бесплодные попытки завести детей с ней. Мужчина намерен вкладывать средства в свою новоявленную дочь. Соня не может справиться с потрясением.

Список серий 1-го сезона сериала «Когда его совсем не ждешь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 декабря 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 декабря 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 декабря 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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