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Постер к 3-му сезону телешоу Мой следующий гость в представлении не нуждается
Киноафиша Сериалы Мой следующий гость в представлении не нуждается Сезоны Сезон 3

My Next Guest Needs No Introduction 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 21 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Мой следующий гость в представлении не нуждается»

В 3-м сезоне шоу «Мой следующий гость в представлении не нуждается» вошедший в историю телевидения ведущий Дэвид Леттерман пообщается с популярными во всем мире американцами. Это будет не только беседа, но и небольшое путешествие по важным для селебрити местам. Роберт Дауни – м ладший вспомнит, как начинал свой путь в шоу-бизнесе. Ким Кардашьян расскажет со слезами на глазах о том, что происходило в последние годы в ее личной жизни и у близких: ограблении, судебных процессах и учебе в юридической компании.

Список серий телешоу Мой следующий гость в представлении не нуждается График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Ким Кардашьян Уэст Kim Kardashian West
Сезон 3 Серия 1
21 октября 2020
Роберт Дауни-младший Robert Downey Jr.
Сезон 3 Серия 2
21 октября 2020
Дэйв Шаппелл Dave Chappelle
Сезон 3 Серия 3
21 октября 2020
Лиззо Lizzo
Сезон 3 Серия 4
21 октября 2020
График выхода всех сериалов
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