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Постер к 1-му сезону телешоу Мой следующий гость в представлении не нуждается
Киноафиша Сериалы Мой следующий гость в представлении не нуждается Сезоны Сезон 1

My Next Guest Needs No Introduction 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Мой следующий гость в представлении не нуждается»

В 1-м сезоне шоу «Мой следующий гость в представлении не нуждается» знаменитый телевизионщик Леттерман проведет время с другими выдающимися личностями. Первым его гостем станет Барак Обама, который расскажет о том, как изменилась его жизнь после ухода с поста президента. Студию программы посетит также Джордж Клуни, славящийся не только своей актерской карьерой, но и активным участием в социальной жизни. А Малала Юсуфзай покажет ведущему свой новый дом и вспомнит события последних лет, включая зверское нападение и получение Нобелевской премии.

Список серий телешоу Мой следующий гость в представлении не нуждается График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Барак Обама Barack Obama
Сезон 1 Серия 1
12 января 2018
Джордж Клуни George Clooney
Сезон 1 Серия 2
9 февраля 2018
Малала Юсуфзай Malala Yousafzai
Сезон 1 Серия 3
9 марта 2018
Джей-Зи JAY-Z
Сезон 1 Серия 4
6 апреля 2018
Тина Фей Tina Fey
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2018
Говард Стерн Howard Stern
Сезон 1 Серия 6
31 мая 2018
График выхода всех сериалов
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