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Постер к 2-му сезону телешоу Мой следующий гость в представлении не нуждается
Киноафиша Сериалы Мой следующий гость в представлении не нуждается Сезоны Сезон 2

My Next Guest Needs No Introduction 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 31 мая 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Мой следующий гость в представлении не нуждается»

Во 2-м сезоне шоу «Мой следующий гость в представлении не нуждается» телеведущий Леттерман, талант которого отмечен «Эмми», возьмет интервью у людей, чей вклад в историю неоспорим. Мелинда Гейтс расскажет о том, почему за женщинами будущее информационных технологий, и даже откроет двери своего дома, где ее известный супруг будет готовить сэндвичи. Музыкальную индустрию на программе представит Канье Уэст, спешащий поделиться личными переживаниями и мыслями о противостоянии либералов и республиканцев.

Список серий телешоу Мой следующий гость в представлении не нуждается График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Канье Уэст Kanye West
Сезон 2 Серия 1
31 мая 2019
Эллен Дедженерес Ellen DeGeneres
Сезон 2 Серия 2
31 мая 2019
Тиффани Хаддиш Tiffany Haddish
Сезон 2 Серия 3
31 мая 2019
Льюис Хэмилтон Lewis Hamilton
Сезон 2 Серия 4
31 мая 2019
Мелинда Гейтс Melinda Gates
Сезон 2 Серия 5
31 мая 2019
График выхода всех сериалов
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