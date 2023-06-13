Меню
Сильвестр Сталлоне признал превосходство Арнольда Шварценеггера в качестве звезды боевиков
Сталлоне считает, что его коллега совершил настоящую революцию в жанре.
Написать
13 июня 2023 13:26
Арнольд Шварценеггер попросил прощения за приставания к женщинам
Актер прокомментировал давний инцидент с обвинениями в домогательствах.
Написать
8 июня 2023 18:20
