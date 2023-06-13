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Киноафиша Новости Сильвестр Сталлоне признал превосходство Арнольда Шварценеггера в качестве звезды боевиков

Сильвестр Сталлоне признал превосходство Арнольда Шварценеггера в качестве звезды боевиков

13 июня 2023 13:26
Сильвестр Сталлоне признал превосходство Арнольда Шварценеггера в качестве звезды боевиков

Сталлоне считает, что его коллега совершил настоящую революцию в жанре.

Сильвестр Сталлоне признал, что Арнольд Шварценеггер превосходит его как звезда боевиков. В новом документальном биографическом мини-сериале «Арнольд» от Netflix Сталлоне сказал, что его давний коллега, друг и соперник совершил настоящую революцию в жанре:

«1980-е были очень интересным временем, потому что представления о том, каким должен быть боевик, в то время еще окончательно не сформировались. До того жанр состоял из фильмов наподобие «Детектива Буллитта» или «Французского связного». Это было интеллектуальное кино, полное недомолвок и вербального повествования».

Однако появление Шварценеггера кардинально изменило ситуацию:

«Мы действительно начали использовать свои тела как нарративный инструмент. В диалоге больше не было необходимости. Я почувствовал новые возможности, потому что никто другой не играл таким образом, кроме какого-то парня из Австрии, которому не нужно было много говорить… Он был превосходен. У него были ответы на все вопросы. У него было тело. У него была сила. Таков был его характер».

Сталлоне также отметил, что его герои все время получают травмы и ранения, а персонажи Шварценеггера — нет:

«Мне постоянно приходилось получать пинки под зад, а Арнольд никогда особо не страдал на экране. Однажды я сказал ему: «Слушай, ты мог бы выйти на битву с драконом и вернулся из нее с одним пластырем».

В ноябре прошлого года Сталлоне рассказал о том, что они с Шварценеггером ненавидели друг друга в 1980-х годах из-за конкуренции за лидерство в жанре боевиков. Однако со временем актеры закопали топор войны и стали хорошими друзьями.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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