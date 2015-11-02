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Киноафиша Сериалы Хищник Сезоны Сезон 3

Mozu 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 ноября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 3-й сезон сериала «Хищник »

В 3-м сезоне сериала «Хищник» продолжается история Кураки Наотаке, главы полиции в Бюро общественной безопасности, который лишился жены после инцидента со взрывом бомбы, произошедшем в центре Токио и Гиндзы. Вместе с Осуги Рётой и Акебоши Мисой Кураки проводит расследование. Целеустремленности этому мужчине не занимать, однако в игру вступает Акэбоси, таинственная и коварная девушка, которая начинает манипулировать Кураки и играть с ним. Все эти действия она производит по указке жестокого человека, который хочет играть людьми как марионетками. Инспектор вступает в схватку с самим злом.

Список серий 3-го сезона сериала «Хищник » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
2 ноября 2015
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
9 ноября 2015
График выхода всех сериалов
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