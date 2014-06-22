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Киноафиша Сериалы Хищник Сезоны Сезон 2

Mozu 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 июня 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 5
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 2-й сезон сериала «Хищник »

Во 2-м сезоне сериала «Хищник» продолжается история инспектора Кураки Наотаке, который посвятил себя поискам виновных в крупном теракте в Токио. Им двигали исключительно личные мотивы. Во время взрыва погибла жена полицейского. Вслед за терактом Кураки стал свидетелем другого преступления, которое связано с похищением молодой женщины с расстройством психики. Кураки убежден, что теракт и похищение — дело рук одной преступной группировки. Инспектор становится настоящим хищником, который идет по следу злоумышленников. Он готов на все, чтобы наказать их. Кураки действует в тандеме с частным детективом Осуги.

Список серий 2-го сезона сериала «Хищник » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
22 июня 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
29 июня 2014
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
6 июля 2014
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
13 июля 2014
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
20 июля 2014
График выхода всех сериалов
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