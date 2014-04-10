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Постер к 1-му сезону сериала Хищник
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Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Хищник Сезоны Сезон 1

Mozu 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Хищник »

В 1-м сезоне сериала «Хищник» крупнейший взрыв произошел в центре Токио и на Гиндзе. Многие люди оказались жертвами теракта. Кураки Наотаке, начальник полиции Бюро общественной безопасности, потерял свою супругу. Вместе с Осуги Рётой и Акебоши Мисой он приступает к расследованию. Упрямый и принципиальный Кураки не остановится ни перед чем, пока те, кто ответствен за гибель его любимой женщины, не окажутся за решеткой. При этом у Кураки нет ни одной улики, чтобы отыскать виновных, ведь организаторам удалось тщательно замести следы. Вслед за терактом главный герой становится очевидцем еще одного преступления...

Список серий 1-го сезона сериала «Хищник » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 апреля 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 апреля 2014
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 апреля 2014
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 мая 2014
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 мая 2014
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 мая 2014
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 мая 2014
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
29 мая 2014
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
5 июня 2014
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
12 июня 2014
График выхода всех сериалов
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