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Постер сериала Хищник
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Киноафиша Сериалы Хищник

Хищник (2014 - 2015)

Mozu 18+
Год выпуска 2014
Страна Япония
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал TBS
Продолжительность сериала 14 часов 10 минут

О чем сериал

Сериал снят по мотивам одноименного японского триллера. В центре событий оказывается сотрудник правоохранительных органов, одержимый жаждой мести. Он ищет людей, которые ответственны за теракт в Токио. По столице Японии разносится рев сирен, мусор и пыль оседают на окровавленный бетон. По всем телеканалам и в СМИ только и речи о случившемся теракте, в результате которого пострадало огромное количество людей. Сотрудник Управления общественной безопасности – упорный и грозный Кураки – приступает к расследованию.

В ролях
В ролях
Юсукэ Хираяма
Сосукэ Икэмацу
Сосукэ Икэмацу
Теруюки Кагава
Йоко Маки
Хидэтоси Нисидзима
Хидэтоси Нисидзима
Хироки Хасэгава
Хироки Хасэгава
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Хищник - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 10 эпизодов
 
Хищник - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 5 эпизодов
 
Хищник - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 2 эпизода
 
Отзывы о сериале
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