Сериал снят по мотивам одноименного японского триллера. В центре событий оказывается сотрудник правоохранительных органов, одержимый жаждой мести. Он ищет людей, которые ответственны за теракт в Токио. По столице Японии разносится рев сирен, мусор и пыль оседают на окровавленный бетон. По всем телеканалам и в СМИ только и речи о случившемся теракте, в результате которого пострадало огромное количество людей. Сотрудник Управления общественной безопасности – упорный и грозный Кураки – приступает к расследованию.