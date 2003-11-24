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Постер к 1-му сезону сериала Родина ждет
Киноафиша Сериалы Родина ждет Сезоны Сезон 1

Родина ждёт 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 ноября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Родина ждет»

В 1-м сезоне сериала «Родина ждет» молодой и амбициозный журналист-международник Виктор Быстролетов отправляется работать в «горячую точку». Для всех вокруг он – обычный корреспондент российского издания, который должен делать срочные репортажи из стран нефтяного бассейна. Однако у обаятельного парня есть и вторая, тайная личность и цель. На самом деле он служит в отечественной шпионской сети, а на Ближний Восток он прибыл с важным правительственным поручением. Витя должен отыскать и «расколоть» ушедшего на покой боевика Джавада, который знает обо всех планах террористических группировок.

Список серий 1-го сезона сериала «Родина ждет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 ноября 2003
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 ноября 2003
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 ноября 2003
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 ноября 2003
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 декабря 2003
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
2 декабря 2003
График выхода всех сериалов
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